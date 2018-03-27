Юргенс: Сгоревший ТЦ «Зимняя вишня» не был застрахован

«Собственник вел переговоры о покупке полиса, но они ничем не закончились. Объявлялся конкурс, одна из компаний его выиграла, получила заявку, но после заявки следуют документы, по которым она оценивает риск. Эти документы до страховой компании не дошли, поэтому торговый центр застрахован не был. Часть арендаторов, в основном с первого этажа, застраховали свои риски и ответственность, но по нашим данным, которые мы собрали с рынка, это не превышает 100 миллионов рублей», — сказал Юргенс.