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Юргенс: Сгоревший ТЦ «Зимняя вишня» не был застрахован
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Юргенс: Сгоревший ТЦ «Зимняя вишня» не был застрахован 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
«Собственник вел переговоры о покупке полиса, но они ничем не закончились. Объявлялся конкурс, одна из компаний его выиграла, получила заявку, но после заявки следуют документы, по которым она оценивает риск. Эти документы до страховой компании не дошли, поэтому торговый центр застрахован не был. Часть арендаторов, в основном с первого этажа, застраховали свои риски и ответственность, но по нашим данным, которые мы собрали с рынка, это не превышает 100 миллионов рублей», — сказал Юргенс.
Ущерб от пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово оценивается в три миллиарда рублей. По словам Юргенса, речь идет об имущественном комплексе без учета ущерба, который понесли арендаторы. Погибшее имущество арендаторов можно оценить в один миллиард рублей.
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