Кредитные карты для малого бизнеса вывели Сбербанк в топ медиарейтинга 

Компания «Медиалогия» специально для BFM.ru составила рейтинги компаний и бизнесменов недели.
Рейтинги подготовлены на основе МедиаИндекса — показателя Медиалогии, который отражает качество присутствия компаний и персон в информационном поле. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие компании или персоны в СМИ, тем позитивнее ее имидж, создаваемый СМИ.
При подготовке рейтинга было проанализировано 4 345 752 публикации СМИ за период с 19 по 25 марта 2018 года.
Компании недели
Лидером по МедиаИндексу стал Сбербанк России. СМИ сообщали, что он первым в стране предложил кредитные карты для малого бизнеса, с помощью которых можно без ограничений оплачивать любые товары и услуги.
Самое заметное перемещение в медиарейтинге у «Роснефти». Арбитражный суд Башкирии отменил обеспечительные меры по иску предприятия к АФК «Система» на 131,6 млрд рублей по совместному ходатайству сторон.
Топ-10 компаний недели:
№ Перемещение Компания МедиаИндекс
Сбербанк
47 219,9 «Роснефть»
30 280,1 Ростелеком
29 776,7 «Аэрофлот»
22 290,3 21 495,6 Apple
20 837,8 19 330,4 «Яндекс»
14 719,6 Google
13 844,4 Ростех
13 665,2 Бизнесмены недели
Лидером по МедиаИндексу стал Герман Греф. Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем правления Сбербанка России.
Самое заметное перемещение в рейтинге у Кирилла Шамалова. Forbes составил рейтинг десяти миллиардеров РФ с наибольшими доходами 2018 года. Его лидером стал Шамалов, доход которого оценивается в 2,3 млрд долларов от дивидендов и продажи акций «Сибура».
Топ-10 бизнесменов недели:
№ Перемещение Персона МедиаИндекс
Герман Греф Сбербанк России
16 498,8 Павел Дуров Telegram
11 869,2 Михаил Прохоров предприниматель
7 852,6 Андрей Козицын УГМК
5 714 Вагит Алекперов ЛУКОЙЛ
5 489,4 Алишер Усманов USM Holdings
5 256,2 Алексей Миллер «Газпром»
4 073,5 Кирилл Шамалов предприниматель
3 989,1 Игорь Сечин «Роснефть»
3 867,2