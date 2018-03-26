Кредитные карты для малого бизнеса вывели Сбербанк в топ медиарейтинга

Компания «Медиалогия» специально для BFM.ru составила рейтинги компаний и бизнесменов недели.

Рейтинги подготовлены на основе МедиаИндекса — показателя Медиалогии, который отражает качество присутствия компаний и персон в информационном поле. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие компании или персоны в СМИ, тем позитивнее ее имидж, создаваемый СМИ.

При подготовке рейтинга было проанализировано 4 345 752 публикации СМИ за период с 19 по 25 марта 2018 года.

Компании недели

Лидером по МедиаИндексу стал Сбербанк России . СМИ сообщали, что он первым в стране предложил кредитные карты для малого бизнеса, с помощью которых можно без ограничений оплачивать любые товары и услуги.

Самое заметное перемещение в медиарейтинге у «Роснефти» . Арбитражный суд Башкирии отменил обеспечительные меры по иску предприятия к АФК «Система» на 131,6 млрд рублей по совместному ходатайству сторон.

Топ-10 компаний недели:

№ Перемещение Компания МедиаИндекс

Сбербанк

47 219,9 «Роснефть»

13 665,2 Бизнесмены недели

Самое заметное перемещение в рейтинге у Кирилла Шамалова Forbes составил рейтинг десяти миллиардеров РФ с наибольшими доходами 2018 года. Его лидером стал Шамалов, доход которого оценивается в 2,3 млрд долларов от дивидендов и продажи акций «Сибура»

Топ-10 бизнесменов недели:

№ Перемещение Персона МедиаИндекс

Герман Греф Сбербанк России

4 073,5 Кирилл Шамалов предприниматель

3 867,2