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PSA Peugeot-Citroen выставил на подажу 25% логистического оператора Gefco
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PSA Peugeot-Citroen выставил на подажу 25% логистического оператора Gefco 

Ведомости 1 час назад
Группа PSA Peugeot-Citroen выставила на продажу оставшиеся у нее 25% акций бывшего логистического подразделения Gefco, 75% которого сейчас принадлежит ОАО «РЖД». Сначала об этом написала французская Les Echos со ссылкой на информированные источники, затем подготовку к продаже доли подтвердил PSA. Французская автогруппа остается главным клиентом Gefco.
По данным Les Echos, PSA оценивает свою долю примерно в $250 млн В PSAзаявили, что операционная деятельность Gefco и диверсификация ее клиентского портфеля больше не требуют, чтобы машиностроительный концерн оставался ее акционером, но пока решение о сделке не принято. Представитель РЖД не стал комментировать информацию.
75% акций Gefco «Российские железные дороги» купили у PSA Peugeot Citroen в 2012 г. за 800 млн евро. PSA осталась миноритарием — в том числе из-за стратегической важности деятельности GEFCO для автомобилестроительного концерна. Покупку прежнее руководство РЖД, а также транспортные чиновники мотивировали планами развития логистического направления в рамках стратегии развития российской железнодорожной монополии.
Gefco работает на международном рынке, ее специализация — перевозка автомобилей и автокомпонентов. В 2016 г. выручка Gefco составила 4,2 млрд евро.
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