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Рубль вечером стабилен к доллару и теряет к евро на росте геополитических рисков
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Рубль вечером стабилен к доллару и теряет к евро на росте геополитических рисков 

Прайм 16 минут назад
Рубль вечером стабилизировался к доллару и падал к евро, отыгрывая курсовые колебания основной валютной пары на форекс.
Стабилизация рынка нефти в районе ключевой отметки 70 долларов за баррель сорта Brent компенсируется геополитическим негативом после новостей о высылке российских дипломатов из ряда стран, отмечают трейдеры.
Курс доллара расчетами «завтра» к 19.00 мск повышался на 0,01 рубля — до 57,4 рубля, курс евро рос на 0,52 рубля, до 71,25 рубля, следует из данных Московской биржи.
РУБЛЬ ПОПАЛ ПОД ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ
Курс рубля стабилизировался к доллару и падал к евро вечером, отыгрывая повышение европейской валюты на форекс в район уровня 1,245 доллара.
При этом стабилизация рынка нефти в районе максимумов с конца января — около 70 долларов за баррель марки Brent — остается незамеченным со стороны курса рубля. В итоге рублевая цена «черного золота» уже закрепляется выше круглого уровня 4 тысячи рублей за баррель, обновляя максимумы с 2015 года.
Участники рынка нефти сохраняют свое внимание на геополитической обстановке, в частности, на возможном торговом конфликте между Китаем и США.
В то же время рубль во второй половине торгов попал под геополитическое давление на фоне новостей о высылке российских дипломатов из ряда стран в связи с «делом Скрипаля».
В итоге доллар и евро вечером росли к рублю в пределах 0,9%.
ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Потери рубля могли бы быть еще сильнее, если бы не рынок нефти и крупные налоговые выплаты на внутреннем рынке, рассуждает Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал».
"Стоимость нефти марки Brent хоть и скорректировалась с вечера пятницы, однако остается вблизи комфортного уровня в 70 долларов за баррель. В свою очередь, на внутреннем межбанковском рынке платежи в бюджет не позволили рублевым ставкам отыграть в полной мере снижение ключевой ставки ЦБ", — добавил он.
На следующих торгах валюта США будет колебаться в диапазоне 57-58 рублей, евро — в коридоре 70,4-72,8 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.
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