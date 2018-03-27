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ОБЗОР — Рубль вечером снижался к евро и больше к доллару, несмотря на нефть по $70
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ОБЗОР — Рубль вечером снижался к евро и больше к доллару, несмотря на нефть по $70 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 27 мар /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером слегка снижался к евро и больше к доллару, отыгрывая курсовые колебания основной валютной пары на форекс.
Стабилизация рынка нефти в районе ключевой отметки 70 долларов за баррель сорта Brent не слишком помогает рублю на фоне геополитических рисков, отмечают трейдеры.
Курс доллара расчетами «завтра» к 21.06 мск повышался на 0,21 рубля — до 57,37 рубля, курс евро — на 0,03 рубля, до 71,18 рубля, следует из данных Московской биржи.
РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ ПОД ГЕОПОЛИТИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ
Курс рубля стабилизировался к евро и снижался к доллару вечером, отыгрывая ослабление европейской валюты на форекс в район уровня 1,24 доллара.
При этом стабилизация рынка нефти в районе максимумов с конца января — около 70 долларов за баррель марки Brent продолжает оставаться незамеченным со стороны курса рубля. В итоге рублевая цена «черного золота» закрепляется выше круглого уровня 4 тысячи рублей за баррель — на максимумах с 2015 года.
Участники рынка нефти реагируют на заявления главы иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO) Ала аль-Ясири (Alaa Al-Yasiri) о том, что добыча нефти в стране в мае не превысит 4,36 миллиона баррелей в сутки — в соответствии со сделкой ОПЕК+.
Между тем, геополитические риски остаются высокими. Более 25 стран приняли решения о высылке свыше 140 российских дипломатов в качестве ответа на инцидент в Солсбери, заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг.
В итоге доллар и евро вечером росли к рублю на 0,1-0,4%. Рублевая цена нефти колеблется выше 4 тысяч рублей за баррель — на максимуме за несколько месяцев.
ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Пара доллар/рубль сохраняет поддержку 57, в связи с чем будет склонна к продолжению роста в район 58, считает Елена Кожухова из компании «Велес Брокер».
"Пара евро/рубль до закрепления ниже поддержки 70,3 обладает высокими шансами на закрепление выше уровня 71,5", — добавила она.
Долларовым медведям для возвращения себе инициативы необходимо уводить американскую валюту ниже поддержки 57 рублей, что даст им шанс на обновление годовых минимумов, считает Богдан Зварич из ИК «Фридом Финанс».
"Однако в ближайшие две недели сделать это будет достаточно тяжело, учитывая отсутствие поддержки рубля со стороны налогового периода", — добавил он.
Завтра же валюта США будет колебаться в диапазоне 56,9-57,9 рублей, евро — в коридоре 70,6-71,8 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.
Прайм: последние новости
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