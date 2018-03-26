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«Мегафон» готовится приобрести «Связной»
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«Мегафон» готовится приобрести «Связной» 

360tv.ru 1 час назад
Оператор сотовой связи «Мегафон» подал в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о покупке «Связного». Об этом в понедельник сообщил «Интерфакс»
Структура П  АО «Мегафон»
— «Лефборд Инвестментс Лимитед» — подала в Федеральную антимонопольную службу РФ (ФАС) ходатайство о покупке
АО «Связной Логистика»
и входящего в группу «Связной»
ООО «Мобильный Телекоммуникационный Сервис», говорится в сообщении ФАС.
Антимонопольное ведомство продлило рассмотрение ходатайства до 21 мая 2018 года «в связи с необходимостью получения дополнительной информации и в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 33 Закона о защите конкуренции».
В конце февраля, «Мегафон» выкупил 50% крупнейшей в России сети салонов сотовой связи «Евросеть» и стал 100% владельцем компании. Оператор сотовой связи рассматривает вариант создания отдельной компании, которая будет управлять салонами двух ретейлеров.
Недавно, телекоммуникационная компания «Мегафон» подвела итоги 2017 года. Больше 10‐ти миллионов новых абонентов, цифровые проекты для регионов России, по‐прежнему самый быстрый мобильный интернет в стране.
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