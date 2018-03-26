Игорный бизнес принёс бюджету Крыма в феврале 900 тыс. рублей

Налоговые отчисления от игорного бизнеса в бюджет Республики Крым за февраль 2018 года составили около 900 тыс. рублей. Соответствующие данные приводятся в «Отчете об исполнении бюджета Республики Крым на 1 марта 2018 года», выложенного на сайте Министерства финансов региона. Согласно отчету, на 1 марта исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составляют 1,3 млн рублей.

В январе исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес в республике составили 420 тыс. рублей.