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Игорный бизнес принёс бюджету Крыма в феврале 900 тыс. рублей
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Игорный бизнес принёс бюджету Крыма в феврале 900 тыс. рублей 

Чемпионат.com 29 минут назад
Налоговые отчисления от игорного бизнеса в бюджет Республики Крым за февраль 2018 года составили около 900 тыс. рублей. Соответствующие данные приводятся в «Отчете об исполнении бюджета Республики Крым на 1 марта 2018 года», выложенного на сайте Министерства финансов региона. Согласно отчету, на 1 марта исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составляют 1,3 млн рублей.
В январе исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес в республике составили 420 тыс. рублей.
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