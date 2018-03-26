Мэй не исключила, что участники саммита ЕС обсудят «Северный поток-2» 

ЛОНДОН, 26 мар — РИА Новости. Страны ЕС не обсуждали газопровод «Северный поток-2», но не исключено, что обсудят тему этого трубопровода на саммите Евросоюза в июне, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
"Вопрос газопровода «Северный поток-2» не поднимался на саммите ЕС", — сказала она, выступая в парламенте в понедельник.
"Мы попросили глав МИД стран ЕС посмотреть, какие вопросы в этой связи могут быть подняты на саммите в июне", — добавила Мэй.
Ранее главы парламентов Литвы, Латвии, Польши подписали в Вильнюсе совместное заявление против строительства газопровода «Северный поток-2», отметив, что он является геополитическим проектом, основанным на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину. По данным СМИ, это обращение также подписали Украина и Молдавия.
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим «Северным потоком».
Общая стоимость реализации проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро. Единственным акционером компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались профинансировать «Северный поток-2» суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. «Газпром» же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро. При этом участники проекта планировали 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования.