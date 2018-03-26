Мэй не исключила, что участники саммита ЕС обсудят «Северный поток-2»

"Вопрос газопровода «Северный поток-2» не поднимался на саммите ЕС", — сказала она, выступая в парламенте в понедельник.

"Мы попросили глав МИД стран ЕС посмотреть, какие вопросы в этой связи могут быть подняты на саммите в июне", — добавила Мэй.

Латвии, Ранее главы парламентов Литвы Польши подписали в Вильнюсе совместное заявление против строительства газопровода «Северный поток-2», отметив, что он является геополитическим проектом, основанным на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину . По данным СМИ, это обращение также подписали Украина и Молдавия

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии . Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим «Северным потоком».