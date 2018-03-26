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ЕС может поднять на саммите в июне вопрос о «Северном потоке — 2»
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ЕС может поднять на саммите в июне вопрос о «Северном потоке — 2» 

BFM.RU 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Страны ЕС не обсуждали газопровод «Северный поток — 2», но не исключено, что обсудят тему этого трубопровода на саммите Евросоюза в июне, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Так она ответила на вопрос парламентария о том, была ли в ходе последних заседаний Совета ЕС адресована Германии просьба пересмотреть отношение к газопроводу.
Ранее главы парламентов Литвы, Латвии, Польши подписали в Вильнюсе совместное заявление против строительства газопровода «Северный поток — 2», отметив, что он является геополитическим проектом, основанным на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину, напоминает РИА Новости. По данным СМИ, это обращение также подписали Украина и Молдавия.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая стоимость реализации проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро. Единственным акционером компании — оператора проекта Nord Stream 2 AG является «Газпром». Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались профинансировать проект суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. «Газпром» же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро. При этом участники проекта планировали 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования.
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