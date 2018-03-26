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«Газпром» подготовит проект доразведки Ванейвисского и Лаявожского месторождений в НАО
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«Газпром» подготовит проект доразведки Ванейвисского и Лаявожского месторождений в НАО 

Rambler News Service 53 минуты назад
«Газпром» подготовит проект доразведки Ванейвисского и Лаявожского месторождений в Ненецком автономном округе (НАО), говорится в сообщении газового холдинга по итогам встречи главы «Газпрома» Алексея Миллера и временно исполняющего обязанности губернатора региона Александра Цыбульского.
«Компания планирует подготовить проект доразведки Ванейвисского и Лаявожского месторождений, расположенных восточнее города Нарьян-Мара, провести сейсморазведочные работы методом 3D и уточнить их геологическую модель», говорится в сообщении.
Стороны обсудили ход реализации соглашения о сотрудничестве. Отмечено, что «Газпром» успешно разрабатывает Приразломное месторождение в Печорском море. С декабря 2013 года на месторождении добыто более 6 млн тонн нефти.
Отдельное внимание на встрече было уделено перспективам развития газификации округа. На 1 января 2018 года уровень газификации региона составляет 93,8% (в среднем по России — 68,1%).
Между «Газпромом» и правительством Ненецкого автономного округа действуют соглашения о сотрудничестве и газификации. На территории НАО действует локальная система газоснабжения. Единственным поставщиком газа в населенные пункты региона является ЗАО «Печорнефтегазпром» (50% акций принадлежит компании «Газпром трансгаз Ухта», 100-процентному дочернему обществу «Газпрома»).
Запасы Ванейвиского месторождения оцениваются в 85 млрд кубометров газа, Лаявожского — в 140 млрд кубометров газа и 10 млн тонн нефти. «Газпром» ожидает добычу газа на Лаявожском и Ванейвиском участках до 10 млрд кубометров в год.
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