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«Мегафон» собрался приобрести «Связной»
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«Мегафон» собрался приобрести «Связной» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Принадлежащая «Мегафону» компания «Лефборд Инвестментс Лимитед» подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России ходатайство о приобретении сотового ритейлера «Связной».
«Мегафон» собирается приобрести АО «Связной Логистика» и ООО «Мобильный Телекоммуникационный Сервис», передает РИА «Новости». ФАС продлила рассмотрение ходатайства до 21 мая по причине необходимости получения дополнительной информации.
В феврале «Мегафон» закрыл сделку по покупке у «Вымпелкома» (входит в холдинг VEON Ltd., торговая марка «Билайн») 50% акций «Евросети», компания довела свою долю в ритейлере до 100%.
В августе 2017 года СМИ сообщали о подтверждении интереса «Мегафон» к бизнесу «Связного». Компания рассматривала для себя возможность сделки с некоторыми участниками розничного рынка, включая мультибрендовую мобильную сеть «Связной».
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