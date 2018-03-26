«Мегафон» собрался приобрести «Связной»

«Мегафон» собирается приобрести АО «Связной Логистика» и ООО «Мобильный Телекоммуникационный Сервис», передает РИА «Новости» . ФАС продлила рассмотрение ходатайства до 21 мая по причине необходимости получения дополнительной информации.

В феврале «Мегафон» закрыл сделку по покупке у «Вымпелкома» (входит в холдинг VEON Ltd., торговая марка «Билайн») 50% акций «Евросети» , компания довела свою долю в ритейлере до 100%.

В августе 2017 года СМИ сообщали о подтверждении интереса «Мегафон» к бизнесу «Связного». Компания рассматривала для себя возможность сделки с некоторыми участниками розничного рынка, включая мультибрендовую мобильную сеть «Связной».