«Мегафон» подал в ФАС ходатайство о покупке «Связного» 

Торговая сеть «Связной» может быть куплена "Мегафоном". Ходатайство об этом подано в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Сделано это через кипрскую компанию «Лефборд Инвестментс Лимитед», принадлежащую «Мегафону» и владеющую "Евросетью".
Антимонопольная служба рассмотрит ходатайство до 21 мая, так как ей необходимо получить дополнительную информацию, передает ПРАЙМ.
В конце февраля этого года «Мегафон» выкупил у "Вымпелкома" его долю «Евросети» и стал ее единоличным владельцем (ранее у компании было по 50 процентов акций). Теперь «Евросеть» и «Связной» предполагается объединить.