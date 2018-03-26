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«Мегафон» подал в ФАС ходатайство о покупке «Связного»
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«Мегафон» подал в ФАС ходатайство о покупке «Связного» 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Прайм
Торговая сеть «Связной» может быть куплена "Мегафоном". Ходатайство об этом подано в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Сделано это через кипрскую компанию «Лефборд Инвестментс Лимитед», принадлежащую «Мегафону» и владеющую "Евросетью".
Антимонопольная служба рассмотрит ходатайство до 21 мая, так как ей необходимо получить дополнительную информацию, передает ПРАЙМ.
В конце февраля этого года «Мегафон» выкупил у "Вымпелкома" его долю «Евросети» и стал ее единоличным владельцем (ранее у компании было по 50 процентов акций). Теперь «Евросеть» и «Связной» предполагается объединить.
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