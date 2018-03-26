Экспортная выручка лесопромышленников в Хабаровском крае выросла до $615 млн

ХАБАРОВСК , 26 марта. / ТАСС /. Выручка от экспорта лесопродукции в Хабаровском крае увеличилась на 21,8% за 2017 год, доля круглого леса в общем объеме леса снизилась. Об этом сообщил зампредседателя правительства региона — министр природных ресурсов края Александр Ермолин.

"В общем объеме экспорта доля лесопродукции составляет 28,8% — это вторая по стоимости позиция после авиационной техники. В 2017 году экспортная выручка отраслевых предприятий составила $615,6 млн, что на 21,8% выше уровня 2016 года", — сказал Ермолин в понедельник, выступая на заседании экспортного совета Хабаровского края.

Ермолин уточнил, что основными рынками сбыта леса являются Китай (82,4% от общей стоимости экспорта древесины и изделий из нее), Япония (9,9%) и Южная Корея (5,8%). Всего же в перечне покупателей лесной продукции региона в 2017 году было более 20 стран.

Большую долю в экспорте, добавил министр, занимает круглый лес, вывозятся также пиломатериалы, шпон, топливные гранулы.

"В качестве позитивной тенденции отмечается рост доли продукции переработки. К уровню 2016 года доля круглого леса снизилась на 5% и составила 64,4%, доля пиломатериалов выросла до 25,8%, доля шпона до 7,5%, топливных гранул до 1,9%", — сказал Ермолин, добавив, что самыми крупными экспортерами в регионе выступают холдинг «РФП Групп», «Римбунан Хиджау МДФ», группа компаний «БМ Групп» и «ЛАН».