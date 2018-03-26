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АСВ: Выплаты вкладчикам московского «ОФК Банка» начнутся 2 апреля через Сбербанк
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АСВ: Выплаты вкладчикам московского «ОФК Банка» начнутся 2 апреля через Сбербанк 

Прайм 18 минут назад
Фото: Прайм
Выплаты вкладчикам московского "ОФК Банка" начнутся 2 апреля, их осуществит Сбербанк, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в понедельник.
Банк России с 21 марта ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов в «ОФК Банке» сроком на три месяца и ввел временную администрацию в лице АСВ на полгода. Регулятор принял такое решение для защиты интересов кредиторов и вкладчиков банка.
"ПАО «Сбербанк» стало победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения по вкладам вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации ПАО «ОФК Банк». Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения по вкладам вкладчикам кредитной организации ПАО «ОФК Банк» начнутся 2 апреля", — говорится в сообщении.
Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий в середине марта подсчитал для РИА Новости, что АСВ может выплатить клиентам банка около 9 миллиардов рублей. Он добавил, что убыток банка за январь составил 391 миллион рублей. По его словам, низкий уровень просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле (2,2% на 1 февраля) свидетельствует в пользу того, что кредиты предоставлялись предприятиям, связанным с собственниками банка.
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 Ещё 2 источника 
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