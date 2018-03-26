АСВ: Выплаты вкладчикам московского «ОФК Банка» начнутся 2 апреля через Сбербанк

Банк России с 21 марта ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов в «ОФК Банке» сроком на три месяца и ввел временную администрацию в лице АСВ на полгода. Регулятор принял такое решение для защиты интересов кредиторов и вкладчиков банка.

"ПАО «Сбербанк» стало победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения по вкладам вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации ПАО «ОФК Банк». Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения по вкладам вкладчикам кредитной организации ПАО «ОФК Банк» начнутся 2 апреля", — говорится в сообщении.