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Минстрой предложил налоговые каникулы банкам, кредитующим застройщиков
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Минстрой предложил налоговые каникулы банкам, кредитующим застройщиков 

ТАСС 45 минут назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ предложило оптимизировать налоговые издержки банков, которые выдают проектные кредиты застройщикам. Соответствующий проект поправок в Налоговый кодекс опубликован для обсуждения на портале раскрытия правовой информации.
"Изменения позволят нести расходы по уплате налога на прибыль только после фактического получения дохода", — говорится в пояснительной записке к проекту. Речь идет о доходах по целевым кредитам, выданным застройщикам в соответствии с законодательством об участии в долевом строительстве, отмечено в документе.
Оптимизация налоговых издержек банков призвана стимулировать кредитование ими проектов жилищного строительства, отмечает министерство. Поправки разработаны для перехода к новым формам финансирования жилищного строительства, минимизирующим риски граждан, говорится в документе.
Ранее глава Минстроя Михаил Мень заявлял, что уровень кредитной ставки для застройщиков не должен превышать 6% годовых.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план— график поэтапного перехода от долевого к проектному финансированию жилищного строительства, сообщалось ранее. План предусматривает, что с 1 июля 2018 года начнется заключение договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) с использованием механизма как счетов эскроу, так и привлечение денежных средств по ДДУ напрямую застройщиком с отчислением в Фонд защиты прав дольщиков.
Принцип действия эскроу-счетов применительно к долевому строительству состоит в том, что участник долевого строительства, заключая договор с застройщиком, перечисляет средства не строительной компании, а на счет эскроу в соответствующий банк, с которым работает данный застройщик. Девелоперы должны возводить жилье на кредитные средства, а деньги покупателей получат только после передачи им квартир.
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