Король уходит: миллиардер Стив Уинн продал все акции сети отелей и казино

Гостиничный магнат Стив Уинн, находящийся под шквалом критики из-за обвинений в сексуальных домогательствах, распродал остававшиеся 8 млн акций своей сети отелей и казино Wynn Resorts. Таким образом миллиардер полностью разорвал связи с компанией, которую сам и основал 16 лет назад. Об этом в Wynn Resorts заявили спустя всего лишь один день, после того, как основатель корпорации продал 4,1 млн акций за $740 млн (до вычета налогов) — соответствующая информация имеется и на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США

Уинн ушел с должности генерального директора и председателя совета директоров компании 6 февраля, через несколько дней после того, как в Wall Street Journal написали о том, что бизнесмена обвиняют в сексуальных домогательствах. В статье говорится, что сам Уинн эту информацию опровергает: «Одна лишь мысль о том, что я мог вести себя с женщиной недостойно, — полный абсурд». Адвокат предпринимателя Лин Вуд ответил на запрос редакции Forbes по электронной почте: «Господин Уинн не имеет ни малейшего желания принимать участие в шумихе, раздутой СМИ вокруг его личной и профессиональной жизни, а поэтому комментариев с его стороны не будет. Основываясь на множестве статей о нем, опубликованных в последнее время, я считаю, что обвинения в его адрес несправедливы и в некоторых случаях даже противоречивы».

Уинн входит в список миллиардеров Forbes с 2004 года. 8 млн акций он продал в частном порядке, при этом в четверг цена акций колебалась между $176,06 и $179,24. Торги в тот день закончились для Wynn Resorts курсом в $175,24 за акцию, а это на 1,9% меньше, чем в среду. 21 марта бизнесмен продал 4,1 млн акций (около трети всей своей доли в компании) по цене $180 за штуку — на 10% меньше, чем ценные бумаги Wynn Resorts торговались 25 января накануне публикации данных об обвинениях. Если предположить, что остальную часть он продал по цене около $175 (финальная отметка в четверг), состояние Уинна сейчас составляет почти $3 млрд С момента публикации списка долларовых миллиардеров Forbes 2018 года, основатель Wynn Resorts стал беднее на $400 млн Несмотря на продажу Уинном своей доли, еще 9 февраля в Wynn Resorts утверждали, что основатель компании «в ближайшем будущем не намерен продавать свои акции». В официальном заявлении корпорации также говорилось и о длительной судебной тяжбе между Уинном и его бывшей женой Элейн, которой он хотел запретить продавать ценные бумаги Wynn Resorts. Согласно заявлению компании, бизнесмен признал, что условия соглашения 2010 года, по которому его бывшая жена не могла продавать собственную долю корпорации, «теперь не связывают ни одну из сторон». Элейн Уинн принимала участие в основании Wynn Resorts, ее состояние также исчисляется миллиардами долларов (оценка Forbes — $2,5 млрд, причем на активы Wynn Resorts приходится около 65% ее состояния) — однако, по данным отчета из Комиссии по ценным бумагам и биржам, своих акций она еще не продавала.

По данным, опубликованным в Wall Street Journal, о многолетних домогательствах со стороны бизнесмена рассказали десятки сотрудников, которых он «принуждал к действиям сексуального характера».

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