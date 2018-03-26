Ещё
В Курске откроют импортозамещающее производство препаратов для лечения органов дыхания
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Курске откроют импортозамещающее производство препаратов для лечения органов дыхания 

ТАСС 42 минуты назад
КУРСК, 26 марта. /ТАСС/. «Фармстандарт-Лексредства» (входит в Группу компании «Фармстандарт») завершает в Курске реализацию проекта по производству импортозамещающих препаратов — пульмопорошков для лечения заболеваний дыхательных путей. В этом году на эти цели направят 1,5 млрд рублей, сообщил в понедельник генеральный директор курской компании Евгений Прохода.
"Это совершенно новая продукция для России. Это специальное устройство, позволяющее подавать в дыхательную систему ту дозу, которая необходима для лечения. В текущем году 1,5 млрд рублей пойдет на порошки. Еще 400 млн рублей предприятие планирует направить на замену оборудования, расширение мощностей, создание новых препаратов", — сказал Прохода.
Губернатор региона Александр Михайлов подчеркнул, что сейчас фармакологический завод является одним из основополагающих среди промышленных предприятий Курской области. «У нас промышленный кластер так устроен. Они вышли по объему производства на третье место. Михайловский ГОК, Курская атомная станция и „Фармстандарт“, — отметил Михайлов. В этом году завод планирует увеличить выпуск наименований медикаментов до 400.
ОАО „Фармстандарт-Лексредства“ входит в группу компании „Фармстандарт“, является активным участником государственной программы импортозамещения продукции. Производственные мощности завода, расположенного в Курске, составляют более 500 млн упаковок в год.
ТАСС: последние новости
"Ъ": AliExpress откроет сервис групповых покупок Менеджмент Globaltrans не знает о предложениях о продаже акций Globaltrans продлил контракт на перевозку продукции ММК на 1,5 года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Вашингтоне выступили с заявлением в адрес Москвы242
В МИД РФ отреагировали на решение Запада332
Мировые державы объявили доллару бойкот51
17 стран высылают российских дипломатов708
США заявили о владениях на Луне109
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
00:46
Стало известно о смерти рэпера Babangida
Шоу-бизнес
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
Перед пожаром в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение