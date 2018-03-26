В Курске откроют импортозамещающее производство препаратов для лечения органов дыхания

КУРСК , 26 марта. / ТАСС /. «Фармстандарт-Лексредства» (входит в Группу компании «Фармстандарт» ) завершает в Курске реализацию проекта по производству импортозамещающих препаратов — пульмопорошков для лечения заболеваний дыхательных путей. В этом году на эти цели направят 1,5 млрд рублей, сообщил в понедельник генеральный директор курской компании Евгений Прохода

"Это совершенно новая продукция для России . Это специальное устройство, позволяющее подавать в дыхательную систему ту дозу, которая необходима для лечения. В текущем году 1,5 млрд рублей пойдет на порошки. Еще 400 млн рублей предприятие планирует направить на замену оборудования, расширение мощностей, создание новых препаратов", — сказал Прохода.

Губернатор региона Александр Михайлов подчеркнул, что сейчас фармакологический завод является одним из основополагающих среди промышленных предприятий Курской области . «У нас промышленный кластер так устроен. Они вышли по объему производства на третье место. Михайловский ГОК , Курская атомная станция и „Фармстандарт“, — отметил Михайлов. В этом году завод планирует увеличить выпуск наименований медикаментов до 400.

ОАО „Фармстандарт-Лексредства“ входит в группу компании „Фармстандарт“, является активным участником государственной программы импортозамещения продукции. Производственные мощности завода, расположенного в Курске, составляют более 500 млн упаковок в год.