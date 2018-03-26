Александр Охрименко: В «газовой войне» никто не хочет быть «зрадныком»

Он считает, что теоретически стороны вполне могут договориться. «Нафтогазу» «Газпрому» ничего не мешает сесть за стол и урегулировать цены. Однако на «газовую войну» сильно наложилась украинская предвыборная кампания.

«И считается, что украинской власти следует жестко критиковать «Нафтогаз» за попытки уладить ситуацию с «Газпромом». Сегодня ни один украинский политик не возьмет на себя ответственность заявить о том, что он дал добро на покупку российского газа. Никто не хочет быть крайним. Например, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев прекрасно понимает, что его в случае чего назовут «зрадныком» (предателем — ред.). Поэтому председатель «Нафтогаза» говорит: будет решение Кабмина — будем покупать газ в России . А премьер-министр Владимир Гройсман такого решения принимать не хочет», — проанализировал аналитик

2 марта глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что концерн расторгает контракты на поставку газа «Нафтогазу», а также транзит топлива через территорию Украины

Он мотивировал решение «Газпрома» тем, что решение Стокгольмского арбитража, взыскавшего с концерна $4,6 млрд, «нарушило баланс интересов сторон».

«Арбитры (Стокгольмского арбитражного суда) аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным», — сказал он.