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Александр Охрименко: В «газовой войне» никто не хочет быть «зрадныком»
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Александр Охрименко: В «газовой войне» никто не хочет быть «зрадныком» 

Украина.ру 42 минуты назад
Фото: Украина.ру
Он считает, что теоретически стороны вполне могут договориться. «Нафтогазу» и «Газпрому» ничего не мешает сесть за стол и урегулировать цены. Однако на «газовую войну» сильно наложилась украинская предвыборная кампания.
«И считается, что украинской власти следует жестко критиковать «Нафтогаз» за попытки уладить ситуацию с «Газпромом». Сегодня ни один украинский политик не возьмет на себя ответственность заявить о том, что он дал добро на покупку российского газа. Никто не хочет быть крайним. Например, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев прекрасно понимает, что его в случае чего назовут «зрадныком» (предателем — ред.). Поэтому председатель «Нафтогаза» говорит: будет решение Кабмина — будем покупать газ в России. А премьер-министр Владимир Гройсман такого решения принимать не хочет», — проанализировал аналитик
2 марта глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что концерн расторгает контракты на поставку газа «Нафтогазу», а также транзит топлива через территорию Украины.
Он мотивировал решение «Газпрома» тем, что решение Стокгольмского арбитража, взыскавшего с концерна $4,6 млрд, «нарушило баланс интересов сторон».
«Арбитры (Стокгольмского арбитражного суда) аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным», — сказал он.
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