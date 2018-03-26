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В 2017 году усилия властей по увеличению доходной части принесли бюджету Владивостока дополнительные 335,9 млн рублей
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В 2017 году усилия властей по увеличению доходной части принесли бюджету Владивостока дополнительные 335,9 млн рублей 

Prim.News 1 час назад
План по налоговым и неналоговым доходам в 2017 году был выполнен на 102,9%.
В результате выполнения плана мероприятий по увеличению доходной части бюджета и плана мероприятий по расширению налоговой базы по имущественным налогам в 2017 году в бюджет Владивостока дополнительно поступило 335,9 млн рублей. Об этом говорится в отчёте о результатах деятельности управления финансов городской администрации.
Уточняется также, что план по налоговым и неналоговым доходам в 2017 году был выполнен на 102,9%, рост к уровню прошлого года составил 1,3%. Кроме того, сумма погашенной задолженности по налоговым платежам в бюджетную систему РФ, внебюджетные фонды в 2017 году составила 611,75 млн руб., в том числе в бюджет города Владивостока 96,48 млн руб. Сумма налога на доходы физических лиц, дополнительно поступившего в консолидированный бюджет в результате повышения и легализации заработной платы работодателями, составила 12,95 млн руб.
Управлением была также проведена большая работа с главными администраторами доходов бюджета и структурными подразделениями администрации города Владивостока по снижению дебиторской задолженности по неналоговым доходам. За 2017 год дебиторская задолженность по неналоговым доходам снизилась на 10 млн рублей, признана безнадежной к взысканию и списана задолженность в сумме 102,7 млн рублей.
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