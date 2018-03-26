Свиноводческие комплексы за 5 млрд рублей появятся под Псковом в 2018 году

"Инвестором выступает Великолукский агропромышленный холдинг, он увеличивает объемы производства свинины и планирует в этом году начать строительство свиноводческих комплексов в Красногородском районе. Всего их будет шесть, в каждом таком комплексе будет выращиваться по 25 тыс. голов свиней. Объем инвестиций составит примерно 5 — 8 млрд рублей. В районе за счет инвестора будут проложены дороги с твердым покрытием, заменена система электроснабжения,

будет создано около 1 тыс. рабочих мест", — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что за два месяца этого года в Псковской области производство свинины в целом увеличилось на 38% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года. Псковские хозяйства в 2018 году уже произвели 40 тыс. тонн. В прошлом году на этот период было произведено лишь 28,5 тыс. тонн свинины.

По данным областного управления сельского хозяйства, в 2016 году регион произвел 152,5 тыс. тонн мяса свиней. За 2017 год объем производства составил около 200 тыс. тонн. В конце 2018 региональные власти планируют заготовить 220 тыс. тонн мяса.