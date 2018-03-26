Ещё
Свиноводческие комплексы за 5 млрд рублей появятся под Псковом в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Свиноводческие комплексы за 5 млрд рублей появятся под Псковом в 2018 году 

ТАСС 1 час назад
ПСКОВ, 26 марта. /ТАСС/. Свиноводческие комплексы с объемом инвестиций более 5 млрд рублей появятся в Красногородском районе Псковской области в 2018 году, сообщил в понедельник ТАСС начальник управления по сельскому хозяйству, ветеринарии и гостехнадзору Псковской области Николай Романов.
"Инвестором выступает Великолукский агропромышленный холдинг, он увеличивает объемы производства свинины и планирует в этом году начать строительство свиноводческих комплексов в Красногородском районе. Всего их будет шесть, в каждом таком комплексе будет выращиваться по 25 тыс. голов свиней. Объем инвестиций составит примерно 5 — 8 млрд рублей. В районе за счет инвестора будут проложены дороги с твердым покрытием, заменена система электроснабжения,
будет создано около 1 тыс. рабочих мест", — сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что за два месяца этого года в Псковской области производство свинины в целом увеличилось на 38% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года. Псковские хозяйства в 2018 году уже произвели 40 тыс. тонн. В прошлом году на этот период было произведено лишь 28,5 тыс. тонн свинины.
По данным областного управления сельского хозяйства, в 2016 году регион произвел 152,5 тыс. тонн мяса свиней. За 2017 год объем производства составил около 200 тыс. тонн. В конце 2018 региональные власти планируют заготовить 220 тыс. тонн мяса.
Великолукский агропромышленный холдинг является пятой по величине компанией аграрного сектора России. Предприятие включено в перечень системообразующих организаций, принимающих активное участие в организации социальной стабильности и продовольственной безопасности страны. Холдинг реализует инвестиционные проекты в сельское хозяйство, направленные на реализацию государственных программ по импортозамещению и регулированию рынков сырья и продовольствия.
ТАСС: последние новости
"Ъ": AliExpress откроет сервис групповых покупок Менеджмент Globaltrans не знает о предложениях о продаже акций Globaltrans продлил контракт на перевозку продукции ММК на 1,5 года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Вашингтоне выступили с заявлением в адрес Москвы242
В МИД РФ отреагировали на решение Запада332
Мировые державы объявили доллару бойкот51
17 стран высылают российских дипломатов708
США заявили о владениях на Луне109
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
00:46
Стало известно о смерти рэпера Babangida
Шоу-бизнес
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
Перед пожаром в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение