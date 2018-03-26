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Центробанк России ожидает снижения цен на нефть в 2018 году
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Центробанк России ожидает снижения цен на нефть в 2018 году 

360tv.ru 33 минуты назад
Банк России в консервативном сценарии ожидает снижения цен на нефть во втором полугодии текущего года и закрепления их на уровне 45 долларов за баррель в среднесрочной перспективе. Об этом сообщило издание Oilcapital.ru.
Как говорится в докладе Центробанка России о  денежно-кредитной
политике, ожидается более заметное снижение цен на нефть, чем в базовом сценарии, в условиях отмены ограничений по добыче в рамках соглашения ОПЕК+ за горизонтом 2018 года. Согласно новому сценарию, ожидается снижение цен на нефть уже во втором полугодии 2018 года и их последующая стабилизация на уровне примерно 45 долларов за баррель в среднесрочной перспективе.
В рамках этого сценария годовая инфляция немного раньше приблизится к 4%, чем это ожидалось в базовом сценарии, поэтому в будущем Банк России будет поддерживать ее вблизи целевого уровня. Согласно докладу, коррекция цен на нефть завершится в течение следующего года, а ее влияние на экономические показатели практически нивелируется уже в 2020 году.
Между тем, ЦБ РФ ожидает во втором квартале 2018 года снижения цен на нефть марки Urals до 62 долларов за баррель. В четвертом квартале прошлого года и в первом квартале текущего года уровень цен на нефть марки Urals сложился несколько выше предполагаемого в декабрьском докладе Центробанка России по  денежно-кредитной
политике, составив 61 доллар и 65 долларов за баррель соответственно (ожидались 59 долларов и 57 долларов за баррель).
Доходы российских граждан в 2018 году в реальном выражении увеличатся на 6% и составят 60 триллионов рублей. Рост доходов по итогам года может в полтора раза превысить прогнозируемую Центробанком инфляцию в 4%. Повышение доходов населения, скорее всего, будет во многом связано с опережающей индексацией заработной платы.
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