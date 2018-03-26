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В Волгоградской области величина потребкредита за год выросла на 28,4%
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В Волгоградской области величина потребкредита за год выросла на 28,4% 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным Национального бюро кредитных историй, средний размер потребительского кредита в Волгоградской области в феврале 2018 г. составил 153,16 тыс. рублей — в сравнении с тем же месяцем прошлого года (119,2 тыс. руб.) рост составил 28,4%.
Средний размер и показатель роста в Волгограде самые большие в ЮФО. Так, в Ростовской области кредит вырос на 15,1% до 147,1 тыс. руб.. На Кубани годовой прирост составил 21,1%, но средний размер потребкредита несколько ниже — 141 тыс. руб.
Общая сумма выданных в феврале 2018 года потребкредитов по России достигла 171,9 млрд руб., увеличившись по сравнению с февралем 2017 года на 22,7%. Средний размер потребкредита по стране вырос за год на 19,1% и составил 159,2 тыс. руб. «После некоторого перерыва к заемным средствам все чаще прибегают граждане с хорошей кредитной историей.
Это позволяет банкам, наладившим в последние годы эффективное управление кредитным риском, увеличивать размеры предоставляемых кредитов», — сообщил гендиректор НБКИ Александр Викулин.
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