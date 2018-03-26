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Россельхозбанк предлагает кредит на проведение сезонных работ по двум документам
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Россельхозбанк предлагает кредит на проведение сезонных работ по двум документам 

Банки.ру 32 минуты назад
Россельхозбанк запустил новый кредитный продукт «Сезонный легкий» на проведение сезонных работ. Продукт ориентирован на действующих клиентов банка — предприятия малого и микробизнеса, указано в релизе РХСБ.
Теперь у клиентов появилась возможность получения целевых займов в сумме до 50 млн рублей в ускоренном порядке. По двум документам — кредитной заявке и справке из налогового органа — можно получить до 5 млн рублей. При сумме кредита свыше 5 млн рублей банк дополнительно запросит информацию об основных средствах предприятия и планируемых объемах деятельности.
Продуктовый виджет
Одно из важных преимуществ нового кредитного продукта — смягчение требований по залогу, подчеркивают в РХСБ: возможен необеспеченный или частично обеспеченный кредит в зависимости от финансового состояния клиента. В качестве обеспечения может быть использован действующий залог по кредиту в банке, а также поручительство или гарантия в рамках национальной гарантийной системы.
Для снижения стоимости кредитования по продукту «Сезонный легкий» представители агробизнеса, включая потребительские и производственные кооперативы, могут воспользоваться условиями льготных программ с государственной поддержкой, в том числе по ставке до 5% годовых.
С начала 2018 года РХСБ направил на цели кредитования сезонных работ свыше 70 млрд рублей.
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