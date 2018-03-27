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Власти Югры заработали миллиард на госимуществе
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Власти Югры заработали миллиард на госимуществе 

РИА «ФедералПресс» 45 минут назад
Фото: РИА "Новый День"
Большую часть суммы — 560 млн рублей — составляют средства, полученные от продажи акций «Ханты-Мансийской аптеки» и Югорской территориальной энергетической компании. 33,3 млн рублей казна региона получила от в качестве возмещения ущерба при страховых случаях. Еще 84,8 млн рублей — средства от продажи имущества: квартир, находившихся в собственности региона (59,6 млн рублей), а также «иного имущества» (20,6 млн) и земельных участков (4,1 млн).
337,7 млн рублей — доходы региональной казны от управления и использования имущества. Среди данных, в частности, можно обнаружить прибыль, приходящуюся на доли региона в уставных капиталах компаний и дивиденды от акций (123,99 млн рублей), арендную плату за земельные участки (15,22 млн рублей) и имущества, составляющего казну региона либо находящегося в управлении органов власти (178,5 млн рублей). К прочим поступлениям отнесены 7,6 млн рублей.
Отметим, прибыль от деятельности югорских ГУПов за прошлый год составила 12,3 млн рублей — практически вдвое больше показателей 2015-2016 годов.
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