«Русгидро» оценивает инвестиции в модернизацию теплостанций в ДФО в 300-350 млрд рублей

МОСКВА , 26 марта. / ТАСС /. Генерирующая компания «Русгидро» планирует модернизировать в рамках новой программы модернизации энергомощностей, разрабатываемой правительством, порядка 1,3 ГВт мощностей на Дальнем Востоке. Компания оценивает инвестиции в этот проект на уровне 300-350 млрд рублей, сообщил топ-менеджер компании в рамках телефонной конференции. "Объем модернизируемой мощности в ДФО — 1,3 ГВт. Минимально необходимый объем инвестиций порядка 300-350 млрд рублей с реализацией проектов в течение 5-10 лет", — сказал он.