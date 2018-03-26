Ещё
«Русгидро» оценивает инвестиции в модернизацию теплостанций в ДФО в 300-350 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Русгидро» оценивает инвестиции в модернизацию теплостанций в ДФО в 300-350 млрд рублей 

ТАСС 32 минуты назад
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Генерирующая компания «Русгидро» планирует модернизировать в рамках новой программы модернизации энергомощностей, разрабатываемой правительством, порядка 1,3 ГВт мощностей на Дальнем Востоке. Компания оценивает инвестиции в этот проект на уровне 300-350 млрд рублей, сообщил топ-менеджер компании в рамках телефонной конференции.
"Объем модернизируемой мощности в ДФО — 1,3 ГВт. Минимально необходимый объем инвестиций порядка 300-350 млрд рублей с реализацией проектов в течение 5-10 лет", — сказал он.
ТАСС: последние новости
"Ъ": AliExpress откроет сервис групповых покупок Источники: "Росгосстрах" и "Открытие" прекращают сотрудничество с "Росгосстрах Жизнью" Совет директоров "Газпрома" утвердил членом правления Михаила Путина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
17 стран высылают российских дипломатов613
В МИД РФ отреагировали на решение Запада216
Мировые державы объявили доллару бойкот19
У Украины заканчивается газ57
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно260
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
Перед пожаром в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
03:10
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение