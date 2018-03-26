Парк грузовиков в системе «Платон» может вырасти до 1 млн штук к сентябрю

Количество грузовых автомобилей полной массой свыше 12 тонн, зарегистрированных в системе взимания платы за проезд по федеральным трассам системы «Платон», может вырасти к сентябрю 2018 года до 1 млн штук, сообщил RNS официальный представитель оператора системы.

«На 26 марта 2018 года грузоперевозчики зарегистрировали в государственной системе «Платон» более 968 тыс. транспортных средств массой свыше 12 тонн. Учитывая высокий темп ежемесячной регистрации (10 тыс. большегрузов — ежемесячно) количество зарегистрированных в системе в ближайшие месяцы достигнет миллиона транспортных средств», — сказал он.

Таким образом, в августе 2018 года количество грузовых автомобилей, полной массой свыше 12 тонн, зарегистрированных в системе «Платон» может превысить 1 млн штук.

Официальный представитель «Платона» напомнил, что система собрала в дорожный фонд 44 млрд рублей. Средства от взимания платы были направлены на ремонт более 1,7 тыс. км автодорог в 40 городах и регионах, и на 10 федеральных трассах.

В ближайшие 1,5 года средства «Платона» пойдут на строительство 10 мостов, включая мост через Волгу в Дубне, Фрунзенского моста в Самаре , через реку Катунь в Горном Алтае , через реку Чепца в Удмуртии , через Терек Чечне . Также часть средств будет направлена на ремонт трассы Р-243 Кострома Шарья — Киров — Пермь По данным «Автостата» парк грузовых автомобилей в России на 1 января 2017 года составляет 3,7 млн штук.

Ранее министр транспорта России Максим Соколов сообщал RNS, что рост поступлений от системы «Платон» в 2018 года составит 23 млрд рублей против 21 млрд рублей в 2017 году.

«В этом году с учетом индексации на инфляцию в середине года, если не будет иных решений, планируется собрать порядка 23 млрд рублей. В 2019 году — порядка 25 млрд рублей. Что касается тарифов (их индексации. — RNS), то пока таких решений не готовится», — говорил Соколов в феврале 2018 года.

«Платон» — система взимания платы с грузовых автомобилей массой свыше 12 тонн за проезд по федеральным трассам. Средства направляются на развитие и восстановление дорожной инфраструктуры.

В начале года предполагалось, что тарифы за проезд по федеральным трассам вырастут вдвое — с 1,53 рублей за километр до 3,06 рублей за километр, потом решение было пересмотрено. Удвоение тарифа привлекло бы в дорожный фонд около 34 млрд рублей за год.