Основатель «Ленты» может стать членом совета директоров «Магнита» 

Основатель ритейлера «Лента» Олег Жеребцов номинирован в совет директоров «Магнита», следует из сообщения компании по итогам заседания совета директоров «Магнита».
Всего в совет директоров ритейлера «Магнит» номинированы 11 человек, в том числе представители группы ВТБ: Тимоти Демченко и Алексей Махнев. Также были выдвинуты кандидатуры генерального директора «Магнита» — Хачатура Помбухчана, члена правления ритейлера Ильи Саттарова.
Собрание акционеров, на котором будет утвержден новый состав совета директоров, состоится 19 апреля.