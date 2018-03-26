Промсвязьбанк потребовал отменить сделку между Автовазбанком и «Возрождением» на 697 млн рублей

Промсвязьбанк потребовал в суде отменить сделку по переуступке прав требования по займу банком «Возрождение» Автовазбанку , который входит в группу Промсвязьбанка, на 697,1 млн руб., сообщает корреспондент RNS из зала суда. Соответствующий иск рассматривается Арбитражным судом Москвы

«Мы оспариваем договор уступки прав требования. Общая стоимость прав требования на момент заключения сделки — около 700 млн Но реальная рыночная стоимость на сегодняшний момент, по нашей оценке, составляет 10% от номинальной. В этой связи Автовазбанку причинен ущерб», — сказал представитель Промсвязьбанка.

Также он ходатайствовал об уточнении исковых требований и сторон спора. Согласно определению суда, соответчиками заявлены Автовазбанк и банк «Возрождение».

«Исковое заявление подано в интересах Автовазбанка. Средства просят взыскать в пользу Автовазбанка. Поэтому просим признать Автовазбанк ненадлежащим ответчиком. Единственным надлежащим ответчиком является банк «Возрождение»», — сказал представитель истца.

Представитель Автовазбанка не возражал против удовлетворения ходатайства. Представитель «Возрождения» выступил против удовлетворения ходатайства: «Не находим оснований для уточнения исковых требований. Ответчиками являются обе стороны». Также он ходатайствовал о переносе рассмотрения в Арбитражный суд Самарской области

Решение по ходатайствам суд вынесет на следующем заседании.

24 июля 2015 года совет директоров ЦБ выбрал Промсвязьбанк инвестором для проведения процедур по предупреждению банкротства (санации) Автовазбанка. 6 августа Промсвязьбанк получил 97,3% акций Автовазбанка.

В настоящий момент более 50% акций «Возрождения» находятся под контролем бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева через зарегистрированную в Нидерландах Promsvyaz Capital B. V. Ранее Ананьев два раза получал предписания от ЦБ о необходимости сократить свою долю в «Возрождении» до менее, чем 10%.