Иск Промсвязьбанка по сделке между Автовазбанком и «Возрождением» передан в суд Самарской области

«Суд определил передать дело по подсудности в Арбитражный суд Самарской области», — сказала судья.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство ответчика — банка «Возрождение». Его позиция заключалась в том, что иск носит корпоративный характер, так как оспариваемая сделка по переуступке прав требования по кредиту была заключена между «Возрождением» и Автовазбанком, который входит в группу Промсвязьбанка.

«Иски, заявленные акционером в интересах общества, являются корпоративными. А значит должны рассматриваться по подсудности. В Арбитражном суде Москвы могут рассматриваться только иски об оспаривании гражданско-правовых сделок», — сказал представитель «Возрождения».

Представитель Промсвязьбанка на это возразил, что сделка носит гражданско-правовой характер: «А значит иск можно рассматривать в Арбитражном суде Москвы».

«Промсвязьбанк является единственным участником Автовазбанка. На восстановление его платежеспособности было выделено 10 млрд руб. И в это время заключается спорный договор уступки, по которому за номинальную цену приобретается невозвратный долг. Сделка приводит к ухудшению финансового положения Автовазбанка», — отметил представитель истца.

Ранее Промсвязьбанк [подал] (https://rns.online/finance/Promsvyazbank-potreboval-otmenit-sdelku-mezhdu-avtovazbankom-i-Vozrozhdeniem-na-697-mln-rublei-2018-03-26/) иск о признании недействительной сделки по переуступке прав требования по займу банком «Возрождение» Автовазбанку, который входит в группу Промсвязьбанка, на 697,1 млн руб. Соответчиками заявлены Автовазбанк и банк «Возрождение». «Мы оспариваем договор уступки прав требования. Общая стоимость прав требования на момент заключения сделки — около 700 млн Но реальная рыночная стоимость на сегодняшний момент, по нашей оценке, составляет 10% от номинальной. В этой связи Автовазбанку причинен ущерб», — говорил представитель Промсвязьбанка на первом заседании.

24 июля 2015 года совет директоров ЦБ выбрал Промсвязьбанк инвестором для проведения процедур по предупреждению банкротства (санации) Автовазбанка. 6 августа Промсвязьбанк получил 97,3% акций Автовазбанка. В настоящий момент более 50% акций «Возрождения» находятся под контролем бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева через зарегистрированную в Нидерландах Promsvyaz Capital B. V.. Ранее Ананьев два раза получал предписания от ЦБ о необходимости сократить свою долю в «Возрождении» до менее, чем 10%.