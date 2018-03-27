Банк «Возрождение» вернул ликвидность с баланса Промсвязьбанка

«В предынтеграционный период, когда планировалось наше объединение с Промсвязьбанком, наши средства и бумаги за счёт сделок РЕПО переходили на счета Промсвязьбанка, в том числе брокерские. На сегодняшний день мы все эти средства вернули. Это около 40 млрд руб. Весь I квартал текущего года мы полностью самостоятельный банк», — сказал Нахманович.

По его словам, «Возрождение» располагает избыточной ликвидностью в размере 10 млрд руб. «Это скоро может стать нашей проблемой — такая большая избыточная ликвидность. Но это уже будущие сложности», — сказал Нахманович.