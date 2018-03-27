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Банк «Возрождение» вернул ликвидность с баланса Промсвязьбанка
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Банк «Возрождение» вернул ликвидность с баланса Промсвязьбанка 

Rambler News Service 44 минуты назад
Фото: Саминвестор
Банк «Возрождение» вернул всю свою ликвидность с баланса Промсвязьбанка, сообщил журналистам председатель правления банка Марк Нахманович.
«В предынтеграционный период, когда планировалось наше объединение с Промсвязьбанком, наши средства и бумаги за счёт сделок РЕПО переходили на счета Промсвязьбанка, в том числе брокерские. На сегодняшний день мы все эти средства вернули. Это около 40 млрд руб. Весь I квартал текущего года мы полностью самостоятельный банк», — сказал Нахманович.
По его словам, «Возрождение» располагает избыточной ликвидностью в размере 10 млрд руб. «Это скоро может стать нашей проблемой — такая большая избыточная ликвидность. Но это уже будущие сложности», — сказал Нахманович.
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