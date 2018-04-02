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ФНС с 1 апреля изменит форму налоговых уведомлений
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ФНС с 1 апреля изменит форму налоговых уведомлений 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 2 апреля — «Вести. Экономика». С 1 апреля граждане, имеющие в собственности дома, квартиры, автомобили или земельные участки, начнут получать налоговые уведомления в новом виде, пишет "Российская газета".
Налогом на имущество физлиц облагают жилые дома, квартиры, комнаты, гаражи и машино-места. Объектами налогообложения являются также единые недвижимые комплексы, здания, строения, сооружения и объекты незавершенного строительства. За земельные участки уплачивают другой налог — земельный, за автомобили — транспортный. Изменения в квитанции налогового уведомления позволят отобразить перерасчет налога и суммы к доплате или уменьшению. В таких случаях налоговое уведомление придет с заполненной графой «Сумма к доплате (+), к уменьшению (-) (руб.)». В уведомлении появилась графа «Сумма ранее исчисленного налога (руб.)». Налоговый орган передает налоговое уведомление налогоплательщику лично под расписку, направляет по почте заказным письмом или передает в электронной форме через «личный кабинет» налогоплательщика (если такая услуга подключена). Поэтому в новой квитанции вместо адреса налогоплательщика указан адрес для направления налогового уведомления или отметка о том, что налоговое уведомление передано в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. Налоговое уведомление должно поступить не позднее 30 рабочих дней до наступления срока уплаты налога. Уплатить имущественные налоги необходимо не позднее 1 декабря. В 2018 г. этот день приходится на субботу, значит, заплатить налог за 2017 г. нужно не позднее понедельника, 3 декабря.
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