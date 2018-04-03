ФНС доначислила банку «ФК Открытие» налогов на 1,1 млрд рублей за 2013 год

«В 2017 году в отношении банка была проведена выездная налоговая проверка по всем налогам и сборам за 2013 год. По предварительным итогам налоговой проверки и в соответствии с актом, принятым налоговыми органами, банку было предложено уплатить совокупную сумму доначислений в размере 1,1 млрд рублей», — говорится в документе.

Руководство банка считает, что его позиция относительно вопросов налогообложения, в том числе и за 2013 год, соответствует требованиям законодательства.

«Банк планирует оспаривать указанные выше суммы доначислений согласно акту налоговых органов путем подачи возражений и, в случае необходимости, в суде. По мнению руководства банка, позиция банка будет поддержана вышестоящим налоговым органом или в ходе судебных разбирательств в случае обращения банка в судебные инстанции», — сообщает банк.