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ФНС доначислила банку «ФК Открытие» налогов на 1,1 млрд рублей за 2013 год
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ФНС доначислила банку «ФК Открытие» налогов на 1,1 млрд рублей за 2013 год 

Rambler News Service 28 минут назад
Фото: Финмаркет
Федеральная налоговая служба (ФНС) доначислила банку «ФК Открытие» налоговые платежи на сумму около 1,1 млрд руб. Об этом говорится в отчетности банка по РСБУ по итогам 2017 года.
«В 2017 году в отношении банка была проведена выездная налоговая проверка по всем налогам и сборам за 2013 год. По предварительным итогам налоговой проверки и в соответствии с актом, принятым налоговыми органами, банку было предложено уплатить совокупную сумму доначислений в размере 1,1 млрд рублей», — говорится в документе.
Руководство банка считает, что его позиция относительно вопросов налогообложения, в том числе и за 2013 год, соответствует требованиям законодательства.
«Банк планирует оспаривать указанные выше суммы доначислений согласно акту налоговых органов путем подачи возражений и, в случае необходимости, в суде. По мнению руководства банка, позиция банка будет поддержана вышестоящим налоговым органом или в ходе судебных разбирательств в случае обращения банка в судебные инстанции», — сообщает банк.
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