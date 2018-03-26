Роснедра объявили аукционы на нефтегазовые участки в ХМАО с ресурсами 115,8 млн тонн нефти

Роснедра объявили аукционы на геологическое изучение, разведку и добычу на 27 нефтегазовых участках в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) с суммарными ресурсами 115,8 млн тонн нефти и 8,7 млрд кубометров газа по категории Д1, следует из материалов ведомства.

На аукционы выставлены Восточно-Конитлорский, Восточно-Чухлорский, Карабашский 6, Карабашский 7, Карабашский 8, Карабашский 11, Карабашский 12, Карабашский 13, Карабашский 17, Карабашский 18, Карабашский 19, Карабашский 20, Карабашский 21, Карабашский 25, Карабашский 26, Карабашский 27, Карабашский 28, Карабашский 29, Лорсанский, Приозерный, Северо-Петелинский, Северо-Ягунский, Сергинский 1, Сергинский 2, Сергинский 4, Южно-Айкурусский и Южно-Юганский 1 участки.

Прием заявок на участие в аукционах завершился 16 марта 2018 года. Подведение итогов аукционов намечено на 29 марта 2018 года.

Разовые платежи за участие в аукционах варьируются от 761 тыс. рублей (участок Карабашский 26) до 167,2 млн рублей (Северо-Ягунский участок). Восточно-Конитлорский участок расположен в Сургутском районе ХМАО, в 129 км на северо-запад от Сургута . Ресурсы нефти на Восточно-Конитлорском участке по категории Дл оцениваются в 1,2 млн тонн, Д1 — 7,7 млн тонн, Д2 — 0,3 млн тонн.

Восточно-Чухлорский участок расположен в Нижневартовском районе ХМАО, в 5 км от поселка Новоаганск . Ресурсы нефти на Восточно-Чухлорском участке по категории Дл оцениваются в 2,608 млн тонн, Д1 — 9,5 млн тонн, Д2 — 1 млн тонн.

Участок Карабашский 6 расположен в Кондинском районе ХМАО, в 131 км на северо-запад от рабочего поселка Кондинское и в 24 км на восток от Урая . Ресурсы нефти на участке Карабашский 6 по категории Д1 оцениваются в 3,7 млн тонн, Д2 — 0,7 млн тонн. Ресурсы газа по категории Д1 оцениваются в 1,1 млрд кубометров, Д2 — 0,1 млрд кубометров.

Участок Карабашский 7 расположен в Кондинском районе ХМАО, в 146 км на северо-запад от рабочего поселка Кондинское и в 22 км на юг от Урая. Ресурсы нефти на участке Карабашский 7 по категории Д1 оцениваются в 1,7 млн тонн, Д2 — 0,4 млн тонн. Ресурсы газа по категории Д1 оцениваются в 0,5 млрд кубометров, Д2 — 0,1 млрд кубометров.

Участок Карабашский 8 расположен в Кондинском районе ХМАО, в 126 км на северо-запад от рабочего поселка Кондинское и в 34 км на юго-восток от Урая. Ресурсы нефти на участке Карабашский 8 по категории Д1 оцениваются в 2,4 млн тонн, Д2 — 0,4 млн тонн.

Участок Карабашский 11 расположен в Кондинском районе ХМАО, в 143 км на запад от рабочего поселка Кондинское и в 38 км на юг от Урая. Ресурсы нефти на участке Карабашский 11 по категории Д1 оцениваются в 1 млн тонн, Д2 — 0,3 млн тонн. Ресурсы газа по категории Д1 оцениваются в 0,5 млрд кубометров.

Участок Карабашский 12 расположен в Кондинском районе ХМАО, в 125 км на запад от рабочего поселка Кондинское и в 43 км на юго-восток от Урая. Ресурсы нефти на участке Карабашский 12 по категории Д1 оцениваются в 1,3 млн тонн, Д2 — 0,3 млн тонн. Ресурсы газа по категории Д1 оцениваются в 0,5 млрд кубометров, Д2 — 0,1 млрд кубометров.

Участок Карабашский 13 расположен в Кондинском районе ХМАО, в 108 км на запад от рабочего поселка Кондинское и в 55 км на юго-восток от Урая. Ресурсы нефти на участке Карабашский 13 по категории Д1 оцениваются в 2 млн тонн, Д2 — 0,3 млн тонн. Ресурсы газа по категории Д1 оцениваются в 0,5 млрд кубометров, Д2 — 0,1 млрд кубометров.

Участок Карабашский 17 расположен в Кондинском районе ХМАО, в 174 км на запад от рабочего поселка Кондинское и в 61 км на юго-запад от Урая. Ресурсы нефти на участке Карабашский 17 по категории Д1 оцениваются в 0,8 млн тонн, Д2 — 0,3 млн тонн. Ресурсы газа по категории Д1 оцениваются в 0,8 млрд кубометров, Д2 — 0,4 млрд кубометров.

Участок Карабашский 18 расположен в Кондинском районе ХМАО, в 160 км на запад от рабочего поселка Кондинское и в 56 км на юго-запад от Урая. Ресурсы нефти на участке Карабашский 18 по категории Д1 оцениваются в 0,6 млн тонн, Д2 — 0,3 млн тонн. Ресурсы газа по категории Д1 оцениваются в 0,6 млрд кубометров, Д2 — 0,2 млрд кубометров.

Участок Карабашский 19 расположен в Кондинском районе ХМАО, в 145 км на запад от рабочего поселка Кондинское и в 56 км на юг от Урая. Ресурсы нефти на участке Карабашский 19 по категории Д1 оцениваются в 0,7 млн тонн, Д2 — 0,3 млн тонн. Ресурсы газа по категории Д1 оцениваются в 0,4 млрд кубометров.

Участок Карабашский 20 расположен в Кондинском районе ХМАО, в 128 км на запад от рабочего поселка Кондинское и в 57 км на юго-восток от Урая. Ресурсы нефти на участке Карабашский 20 по категории Д1 оцениваются в 1,2 млн тонн, Д2 — 0,3 млн тонн. Ресурсы газа по категории Д1 оцениваются в 0,3 млрд кубометров.

Участок Карабашский 21 расположен в Кондинском районе ХМАО, в 109 км на запад от рабочего поселка Кондинское и в 65 км на юго-восток от Урая. Ресурсы нефти на участке Карабашский 21 по категории Д1 оцениваются в 1,6 млн тонн, Д2 — 0,3 млн тонн. Ресурсы газа по категории Д1 оцениваются в 0,3 млрд кубометров.

Участок Карабашский 25 расположен в Кондинском районе ХМАО, в 176 км на запад от рабочего поселка Кондинское и в 77 км на юго-запад от Урая. Ресурсы нефти на участке Карабашский 25 по категории Д1 оцениваются в 0,7 млн тонн, Д2 — 0,3 млн тонн. Ресурсы газа по категории Д1 оцениваются в 1,4 млрд кубометров, Д2 — 0,3 млрд кубометров.

Участок Карабашский 26 расположен в Кондинском районе ХМАО, в 160 км на запад от рабочего поселка Кондинское и в 74 км на юго-запад от Урая. Ресурсы нефти на участке Карабашский 26 по категории Д1 оцениваются в 0,4 млн тонн, Д2 — 0,3 млн тонн. Ресурсы газа по категории Д1 оцениваются в 0,6 млрд кубометров, Д2 — 0,1 млрд кубометров.

Участок Карабашский 27 расположен в Кондинском районе ХМАО, в 147 км на запад от рабочего поселка Кондинское и в 74 км на юг от Урая. Ресурсы нефти на участке Карабашский 27 по категории Д1 оцениваются в 0,5 млн тонн, Д2 — 0,3 млн тонн. Ресурсы газа по категории Д1 оцениваются в 0,4 млрд кубометров, Д2 — 0,1 млрд кубометров.

Участок Карабашский 28 расположен в Кондинском районе ХМАО, в 128 км на юго-запад от рабочего поселка Кондинское и в 75 км на юго-запад от Урая. Ресурсы нефти на участке Карабашский 28 по категории Дл оцениваются в 0,175 млн тонн, Д1 — 0,9 млн тонн, Д2 — 0,5 млн тонн. Ресурсы газа по категории Д1 оцениваются в 0,5 млрд кубометров, Д2 — 0,1 млрд кубометров.

Участок Карабашский 29 расположен в Кондинском районе ХМАО, в 110 км на запад от рабочего поселка Кондинское и в 84 км на юго-восток от Урая. Ресурсы нефти на участке Карабашский 29 по категории Д1 оцениваются в 1,4 млн тонн, Д2 — 0,4 млн тонн. Ресурсы газа по категории Д1 оцениваются в 0,3 млрд кубометров, Д2 — 0,1 млрд кубометров.

Лорсанский участок расположен в Сургутском районе ХМАО, в 64 км к юго-востоку от Сургута. Ресурсы нефти на Лорсанском участке по категории Д1 оцениваются в 11 млн тонн, Д2 — 1,7 млн тонн.

Приозерный участок расположен в Нижневартовском районе ХМАО, в 260 км к северо-востоку от Нижневартовска . Ресурсы нефти на Приозерном участке по категории Д0 оцениваются в 0,573 млн тонн, Дл — 0,905 млн тонн, Д1 — 9 млн тонн, Д2 — 1,4 млн тонн.

Северо-Петелинский участок расположен в Нефтеюганском районе ХМАО, в 59 км к юго-западу от Нефтеюганска. Ресурсы нефти на Северо-Петелинском участке по категории Д1 оцениваются в 6,8 млн тонн, Д2 — 1 млн тонн.

Северо-Ягунский участок расположен в Сургутском районе ХМАО, в 168 км к северо-востоку от Сургута. Запасы нефти на Северо-Ягунском участке по категории С1 составляют 0,518 млн тонн, С2 — 1,94 млн тонн, ресурсы нефти по категории Д0 оцениваются в 1,566 млн тонн, Д1 — 6,7 млн тонн, Д2 — 0,3 млн тонн.

Участок Сергинский 1 расположен в Белоярском районе ХМАО, в 20 км к северо-востоку от города Белоярский. Ресурсы нефти на участке Сергинский 1 по категории Д0 оцениваются в 7,985 млн тонн, Дл — 1,193 млн тонн, Д1 — 1,8 млн тонн, Д2 — 0,2 млн тонн.

Участок Сергинский 2 расположен в Белоярском районе ХМАО, в 40 км к северо-востоку от города Белоярский. Ресурсы нефти на участке Сергинский 2 по категории Д1 оцениваются в 4,7 млн тонн, Д2 — 0,2 млн тонн.

Участок Сергинский 4 расположен в Белоярском районе ХМАО, в 17 км на юго-восток от города Белоярский. Ресурсы нефти на участке Сергинский 4 по категории Д1 оцениваются в 5,5 млн тонн, Д2 — 0,2 млн тонн.

Южно-Айкурусский участок расположен в Сургутском районе ХМАО, в 179 км к югу от Сургута. Ресурсы нефти на Южно-Айкурусском участке по категории Д1 оцениваются в 15,4 млн тонн, Д2 — 2,1 млн тонн.

Участок Южно-Юганский 1 расположен в Сургутском районе ХМАО, в 240 км к юго-востоку от Сургута. Ресурсы нефти на участке Южно-Юганский 1 по категории Д1 оцениваются в 16,8 млн тонн, Д2 — 3,5 млн тонн.