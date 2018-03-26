Власти увеличат субсидии производителям с/х техники

Москва, 26 марта — «Вести. Экономика». Минпромторг предложил увеличить расходы бюджета на предоставление субсидий производителям сельскохозяйственной техники в 2018 г. с 10 млрд до 15 млрд руб., в 2019 г. и 2020 г. — с 2 млрд до 10 млрд руб. ежегодно.

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Письмо за подписью замглавы Минпромторга Александра Морозова направлено в Госдуму. В письме отмечено, что закон о бюджете предполагает выделение в 2018 г. субсидий производителям сельхозтехники в размере 10 млрд руб., в 2019 г. и 2020 г. предусмотрено ежегодное выделение субсидий в размере до 2 млрд руб. При этом прогноз продаж сельхозтехники на 2018-2020 гг. составляет 91 млрд руб. в год, что соответствует бюджетным субсидиям в размере 15 млрд руб. в год. «В целях планирования на ближайшую перспективу, поддержки технической и технологической модернизации сельского хозяйства Минпромторг считает целесообразным рассмотреть вопрос увеличения расходов федерального бюджета на предоставление субсидий производителям сельскохозяйственной техники в 2018 г. до 15 млрд руб., в 2019 и 2020 гг. — до 10 млрд руб. ежегодно», — отмечено в письме. По прогнозу министерства, объем рынка сельскохозяйственной техники (с учетом прицепной техники) составит к 2030 г. 265 млрд руб., при этом доля российской техники на внутреннем рынке достигнет 80%. «Предоставление субсидий производителям сельскохозяйственной техники оказало существенное положительное влияние на социально-экономическую ситуацию в отрасли сельскохозяйственного машиностроения. За время действия программы субсидирования в отрасли создано более 6,7 тыс. рабочих мест», — подчеркивает Минпромторг. Сельхозпредприятия приобретают сельхозтехнику у производителей со скидкой до 15% (в отдельных регионах — до 20%), производителям возмещают разницу за счет бюджета. По данным Минсельхоза, государство за последние пять лет направило на субсидирование производства сельхозтехники более 34 млрд руб. Благодаря привлекательным условиям программы субсидирования сельхозпроизводители отдают предпочтение российской сельхозтехнике. В итоге доля российской техники на внутреннем рынке увеличилась в 2017 г. до 56% против 40% в 2015 г.