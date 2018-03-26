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Госдолг Украины вырос до $76,8 миллиарда
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Госдолг Украины вырос до $76,8 миллиарда 

Украина.ру 53 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Как отмечается, общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте за этот период снизилась на 66,3 миллиарда гривень, или на 3,1%, — до 2 триллиона гривен.
Министерство финансов прогнозирует рост предельного размера гарантированного государством долга к концу 2018 года до 747,6 млрд грн с 579,4 млрд грн, предусмотренных в госбюджете на 2017 год.
Предельный размер государственного долга, как ожидается, не превысит на конец 2018 года 1,999 трлн грн. При этом по итогам 2017 года предполагаемый размер госдолга не должен был превысить 1,8 трлн грн.
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