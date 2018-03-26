Фьючерсы на природный газ отступили от минимума за месяц

Investing.com — В США фьючерсы на природный газ в понедельник перешли к росту, отступив от минимума за месяц. Трейдеры оценили краткосрочные прогнозы погоды, чтобы определить, каким будет спрос на печное топливо.

К 16:30 МСК фьючерсы на природный газ повысились на $0,027 или приблизительно на 1% до $2,66 за миллион британских тепловых единиц (BTU). За время сегодняшней торговой сессии фьючерсы на природный газ опускались до $2,610 — наименьшего значения с 23 февраля.

За прошлую неделю цены на природный газ снизились на природный газ приблизительно на 3,6% на фоне прогнозов, что в конце отопительного сезона в США будет удерживаться теплая погода, что приведет к снижению спроса на печное топливо.

Весна является периодом наименьшего спроса на природный газ в США поскольку умеренные температуры не требуют газа ни для отопления, ни для кондиционирования воздуха.

Пиковым периодом потребления газа в США является отопительный сезон, который продолжается с ноября по март.

Участники рынка ожидают в четверг выхода отчета об объемах запасов природного газа в США. Прогнозируется сокращение запасов в диапазоне от 64 до 76 млрд куб. футов за неделю, которая завершилась 23 марта.

Это можно сравнить со снижением запасов на 86 млрд куб. футов за предыдущую неделю, снижением на 43 млрд куб. футов годом ранее и средним пятилетним показателем снижения на 46 млрд куб. футов.

По данным Минэнерго США общий объем природного газа в хранилищах США на данный момент составляет 1,446 трлн куб. футов.

Это на 667 млрд куб. футов или на 31,5% ниже, чем в прошлом году и на 329 млрд куб. футов или приблизительно на 18,5% ниже пятилетнего среднего показателя для этого времени года.