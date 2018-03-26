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ВТБ начал автоматическую инкассацию магазинов АШАН
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ВТБ начал автоматическую инкассацию магазинов АШАН 

Волга Ньюс 2 часа назад
АДМ позволяет оптимизировать процесс инкассации как для компании, так и для банка, поскольку он имеет ряд существенных преимуществ перед классической инкассацией. Размещенная на территории магазина АШАН автоматизированная депозитная машина обеспечила возможность компании сдавать наличные денежные средства в любое удобное время в режиме 24/7, а также сократить количество заездов инкассаторской машины.
Руководитель департамента транзакционного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ Гуриндер Нихал отметил: «ВТБ имеет значительный опыт разработки и реализации транзакционных решений для клиентов с использованием автоматической депозитной машины. Мы предлагаем своим клиентам максимально простое и быстрое внедрение технологии и комплексное обслуживание АДМ, в том числе за счет того, что интегратор решения, компания „МультиКарта“, входит в состав группы ВТБ».
Финансовый контролер АШАН Ритейл Россия Елена Тишакова отметила: «На время пилота перед нами стоит важная задача: с учетом текущих объемов инкассируемой выручки, изменений в течение недели и других параметров оценить потребность компании в АДМ, в том числе оптимальный для нас объем купюроприемника и количество необходимых машин. На текущий момент, по результатам первых недель пилота, мы довольны качеством сопровождения, а также оперативностью, с которой был запущен проект».
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