ВТБ начал автоматическую инкассацию магазинов АШАН

АДМ позволяет оптимизировать процесс инкассации как для компании, так и для банка, поскольку он имеет ряд существенных преимуществ перед классической инкассацией. Размещенная на территории магазина АШАН автоматизированная депозитная машина обеспечила возможность компании сдавать наличные денежные средства в любое удобное время в режиме 24/7, а также сократить количество заездов инкассаторской машины.

Руководитель департамента транзакционного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ Гуриндер Нихал отметил: «ВТБ имеет значительный опыт разработки и реализации транзакционных решений для клиентов с использованием автоматической депозитной машины. Мы предлагаем своим клиентам максимально простое и быстрое внедрение технологии и комплексное обслуживание АДМ, в том числе за счет того, что интегратор решения, компания „МультиКарта“, входит в состав группы ВТБ».