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Надежность повысится, затраты снизятся. Роснефть внедрит отечественные системы автоматизации
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Надежность повысится, затраты снизятся. Роснефть внедрит отечественные системы автоматизации 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Компания «Роснефть» ведет работу по созданию и модернизации автоматизированных систем управления технологическими процессами в бизнес-блоках «Разведка и добыча», «Нефтепереработка и нефтехимия» и «Газ» с применением программно-технических комплексов производства госкорпорации «Росатом».
Переход Роснефти на использование систем автоматизации российского производства позволит сократить на 30-35 процентов затраты на операционное управление. Кроме того, компания сможет снизить зависимость от зарубежного рынка, в два-три раза повысить надежность производственного процесса, уменьшить стоимость технического обслуживания, — сообщает управление информационной политики ПАО «НК „Роснефть“.
Работы по внедрению отечественных автоматизированных систем управления технологическими процессами ведут в рамках соглашения о долгосрочном сотрудничестве между Роснефтью и Росатомом. Специалисты провели на объектах Роснефти опытную эксплуатацию систем и оборудования Росатома. Испытания подтвердили соответствие технических, функциональных и эксплуатационных характеристик требованиям ПАО „НК „Роснефть“.
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