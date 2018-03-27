«Российский капитал» подал иск к компаниям группы «Сумма» на 3,1 млрд руб

Иск поступил в суд во вторник, к производству он пока не принят, основания исковых требований не сообщаются.

Инжиниринговая компания «ГлобалЭлектроСервис» специализируется на строительстве объектов генерации, линий электропередачи, подстанций всех классов напряжения и проектах в сфере энергосбережения и энергоэффективности.

"Стройновация" — инжиниринговая компания, реализующая проекты в сфере строительства нефтегазовой промышленности, транспортной инфраструктуры, промышленных объектов в рамках EPC/EPCM-контрактов.