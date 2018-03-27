Ещё
«Российский капитал» подал иск к компаниям группы «Сумма» на 3,1 млрд руб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Российский капитал» подал иск к компаниям группы «Сумма» на 3,1 млрд руб 

РИА Недвижимость 15 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск банка «Российский капитал» к компаниям группы «Сумма» бизнесмена Зиявудина Магомедова — ООО «Стройновация» и ОАО «ГлобалЭлектроСервис» — о взыскании более 3,1 миллиарда рублей, следует из картотеки арбитражных дел.
Иск поступил в суд во вторник, к производству он пока не принят, основания исковых требований не сообщаются.
Инжиниринговая компания «ГлобалЭлектроСервис» специализируется на строительстве объектов генерации, линий электропередачи, подстанций всех классов напряжения и проектах в сфере энергосбережения и энергоэффективности.
"Стройновация" — инжиниринговая компания, реализующая проекты в сфере строительства нефтегазовой промышленности, транспортной инфраструктуры, промышленных объектов в рамках EPC/EPCM-контрактов.
Банк «Российский капитал» — универсальный банк с широкой филиальной сетью и акционером в лице Агентства ипотечного жилищного кредитования (АО «АИЖК»). По данным РИА Рейтинг, на 1 января банк занимал 27-е место в российской банковской системе.
РИА Недвижимость: последние новости
АКРА присвоило РКС кредитный рейтинг "A-(RU)", прогноз стабильный СК РФ: нарушения были допущены как при вводе сгоревшего ТЦ в Кемерово Северный дублер Кутузовского проспекта построят к 2022 году
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД61
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову244
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»843
Витас арестован44
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева236
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
00:40
Тулеев так и не вышел к митингующим в Кемерово
Политика
07:38
Москвичей предупредили об опасности
Общество Новости Москвы
02:16
Снегопад не повлиял на работу МЦК
Новости Москвы
00:47
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
02:24
Активистка в Кемерове опровергла слухи о числе жертв
Общество
02:16
Назван самый теплый день года в Москве
Погода Новости Москвы
01:21
Москвичи почтят память погибших в Кемерово
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение