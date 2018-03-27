«Российский капитал» подал иск к компаниям группы «Сумма» на 3,1 млрд руб 

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск банка «Российский капитал» к компаниям группы «Сумма» бизнесмена Зиявудина Магомедова — ООО «Стройновация» и ОАО «ГлобалЭлектроСервис» — о взыскании более 3,1 миллиарда рублей, следует из картотеки арбитражных дел.
Иск поступил в суд во вторник, к производству он пока не принят, основания исковых требований не сообщаются.
Инжиниринговая компания «ГлобалЭлектроСервис» специализируется на строительстве объектов генерации, линий электропередачи, подстанций всех классов напряжения и проектах в сфере энергосбережения и энергоэффективности.
"Стройновация" — инжиниринговая компания, реализующая проекты в сфере строительства нефтегазовой промышленности, транспортной инфраструктуры, промышленных объектов в рамках EPC/EPCM-контрактов.
Банк «Российский капитал» — универсальный банк с широкой филиальной сетью и акционером в лице Агентства ипотечного жилищного кредитования (АО «АИЖК»). По данным РИА Рейтинг, на 1 января банк занимал 27-е место в российской банковской системе.