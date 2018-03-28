Ввоз сыроподобного продукта нанес российским производителей молока ущерб на 70 млрд рублей 

В течение двух лет российские производители молока не произвели 3 млн тонн продукта и не получили 70 млрд рублей из-за отсутствия у Россельхознадзора полномочий контроля за ввозом сыроподобного продукта в Россию, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в ходе заседания итоговой коллегии Россельхознадзора за 2017 год.
«Мы с вами (министром сельского хозяйства России Александром Ткачевым. — RNS) три часа были у министра экономического развития Максима Орешкина и Шипов (заместитель министра экономического развития — RNS) нам говорил, вы по сырному продукту дайте очередное письмо. 10 писем дали, решения не принято. Из-за этого решения, которое не принято, за 2 года 3 млн тонн молока, которое не произвели наши предприятия. Это означает, что 70 млрд рублей не получили наши сельхозпроизводители», — сказал он.