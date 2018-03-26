«Русгидро» оценило стоимость модернизации тепловой генерации на ДФО в 300-350 млрд рублей

«По предварительной оценке, объем модернизируемой и замещаемой мощности составялет порядка 1,3 ГВт. Минимальный объем инвестиций в модернизацию типовой генерации составляет порядка 300-350 млрд рублей с реализацией проектов в течении 5-10 лет», — сказал он.

Рижинашвили подчеркнул, что это не значит, что эта сумма будет заложена в инвестпрограмму компании.

Ранее гендиректор «Русгидро» Николай Шульгинов [заявлял] (https://rns.online/energy/Rusgidro-otsenila-zatrati-na-modernizatsiyu-TETS-na-Dalnem-Vostoke-v-300-mlrd-rublei-2018-02-27/), что плата по ДПМ (договоры о предоставлении мощности) на модернизацию тепловых мощностей в Дальневосточном федеральном округе в рамках разрабатываемой правительством РФ программы модернизации генерирующих мощностей, по оценке «Русгидро», может составить 300 млрд рублей.