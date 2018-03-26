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«Русгидро» оценило стоимость модернизации тепловой генерации на ДФО в 300-350 млрд рублей
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«Русгидро» оценило стоимость модернизации тепловой генерации на ДФО в 300-350 млрд рублей 

Rambler News Service 58 минут назад
«Русгидро» оценивает стоимость модернизации тепловой генерации на Дальнем Востоке (в рамках разрабатываемой правительством РФ программы модернизации генерирующих мощностей РФ) в 300-350 млрд рублей, заявил к ходе телефонной конференции компании первый заместитель гендиректора «Русгидро» Джордж Рижинашвили.
«По предварительной оценке, объем модернизируемой и замещаемой мощности составялет порядка 1,3 ГВт. Минимальный объем инвестиций в модернизацию типовой генерации составляет порядка 300-350 млрд рублей с реализацией проектов в течении 5-10 лет», — сказал он.
Рижинашвили подчеркнул, что это не значит, что эта сумма будет заложена в инвестпрограмму компании.
Ранее гендиректор «Русгидро» Николай Шульгинов [заявлял] (https://rns.online/energy/Rusgidro-otsenila-zatrati-na-modernizatsiyu-TETS-na-Dalnem-Vostoke-v-300-mlrd-rublei-2018-02-27/), что плата по ДПМ (договоры о предоставлении мощности) на модернизацию тепловых мощностей в Дальневосточном федеральном округе в рамках разрабатываемой правительством РФ программы модернизации генерирующих мощностей, по оценке «Русгидро», может составить 300 млрд рублей.
В начале февраля заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко сообщал, что «Русгидро» представило Минэнерго предложения по модернизации тепловых электростанций на Дальнем Востоке в рамках разрабатываемой правительством программы модернизации энергетических мощностей РФ.
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