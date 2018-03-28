Заубер Банк снизил ставку по кредиту наличными

Заубер Банк снизил на 1 процентный пункт ставку по кредиту «Наличными-лайт». Теперь получить денежные средства без подтверждения дохода можно под 22,5% годовых, а в случае представления справки 2-НДФЛ — под 21,5% годовых. При отказе заемщика от оформления договора личного страхования ставка увеличивается на 0,5 п. п.

Банк готов предоставить от 30 тыс. до 299 тыс. рублей без залога и поручительства. Кредитный договор заключается на два или три года. Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствует.

Продуктовый виджет