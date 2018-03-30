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ЦБ: ставка по ипотечным жилищным кредитам достигла очередного минимума
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ЦБ: ставка по ипотечным жилищным кредитам достигла очередного минимума 

Банки.ру 30 минут назад
Фото: Новости в Томске
В феврале 2018 года средневзвешенная ставка по предоставленным в течение месяца ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях достигла очередного минимума, составив 9,75% (в январе — 9,79%), свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Банка России.
Под воздействием улучшения ценовых условий в феврале после традиционного январского снижения отмечен рост объемов ипотечного жилищного кредитования — на 34,3% (в январе — 31,6%). Банки предоставили населению свыше 102 тыс. рублевых ипотечных кредитов на сумму почти 200 млрд рублей.
Теперь совокупная задолженность заемщиков перед банками по ипотеке достигла 5,3 трлн рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 18,1%.
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