ЦБ РФ снизит ставку в апреле, после чего возьмет паузу, — Аналитики Росбанка

Стремительный рост реальных заработных плат в январе-феврале (+9/+11% г/г) до сих пор не находит отражения в динамике роста цен. Вероятнее всего, это обусловлено сберегательными предпочтениями населения, что снижает краткосрочные риски для восстановления давления на цены со стороны потребителя.