Польша выбрала роль противника России, заявил сенатор

«Заявлениями о стремлении сократить закупки газа в России Варшава никого не напугает. Хотят платить дороже за газ из США — пусть платят. Для нас Польша как партнёр малоинтересна, поскольку она давно выбрала роль противника России и настаивает на этом», — написал сенатор.

Заявлениями о стремлении сократить закупки газа в России Варшава никого не напугает. Хотят платить дороже за газ из США — пусть платят. Для нас Польша как партнёр малоинтересна, поскольку она давно выбрала роль противника России и настаивает на этом.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 марта 2018 г.

Ранее посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк заявил, что Варшава намерена отказаться от импорта российского газа, а недостающие объёмы покрыть за счёт поставок из Норвегии и США. Он отметил, что в настоящее время идёт строительство газопровода из Норвегии. Если же Польшу не устроит цена на сжиженный газ из США, она будет закупать недостающие объёмы у других поставщиков.

Польская нефтегазовая компания PGNiG закупает большую часть газа у Газпрома . Контракт с российской компанией заканчивается в 2022 году, однако Польша считает соглашение невыгодным. Более того, Варшава неоднократно заявляла, что намерена отказаться от российского топлива.

22 ноября PGNiG подписала пятилетний контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) из США. Заключение контракта направлено на «повышение энергетической безопасности региона, в котором исторически доминировал российский газ».