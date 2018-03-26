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Годовой оборот общественного питания в Прикамье превысил 23 млрд рублей
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Годовой оборот общественного питания в Прикамье превысил 23 млрд рублей 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Отрасль общепита в Прикамье постепенно восстанавливается после кризиса. Об этом говорили на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае.
По итогам 2017 года оборот общественного питания в крае превысил 23 миллиарда рублей. Это сопоставимо с уровнем 2016 года и свидетельствует о постепенном восстановлении отрасли общепита, считают в правительстве региона. По словам министра промышленности, предпринимательства и торговли Алексея Чибисова, на 1 января 2018 года доля продукции пермских производителей составляет 19%. Объём поставок продукции предприятий Прикамья с 2015 года растёт в среднем на 2% в год, что говорит о повышении конкурентоспособности местных предприятий.
Директор гипермаркета «Карусель» в Перми Елена Кириллова добавила, что особенность пермского рынка — это высокий спрос на свежую местную продукцию. Поэтому торговая организация скорректировала перечень продуктов в пользу местных товаров. Кроме того, для поддержания пермских сельхозпроизводителей часть парковки перед гипермаркетом отдадут под размещение ларьков.
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