FedEx сообщает о смешанных результатах за третий квартал финансового года

Компания FedEx сообщила финансовые результаты за третий квартал текущего финансового года, за три месяца, закончившиеся 28 февраля, сообщает информационный сайт AVIAV.

Выручка достигла 16,5 миллиардов долларов. С 15 млрд долларов том же квартале 2017 года, тогда как операционная прибыль незначительно снизилась до 1 млрд долларов.

По словам Фредерика Смита, председателя и исполнительного директора FedEx Corp: «Выполнение наших долгосрочных стратегий роста, потребительский спрос на уникальную ценность нашего широкого портфеля решений и здоровый рост в мировой экономике являются движущей силой наших показателей».

И, глядя на текущий квартал, он добавил: «В четвертом квартале мы ожидаем сильных операционных показателей в каждом из наших сегментов грузоперевозки».

Оба подразделения компании — FedEx Ground и FedEx Freight увеличили объемы грузоперевозок.

В подразделении FedEx Ground сильный рост выручки был обусловлен средним ежедневным ростом объемов посылок на 6 процентов и более высокими базовыми ставками.

Между тем, операционный результат сегмента улучшился благодаря преимуществам этого мощного роста выручки и действующего управления затратами.

В сегменте FedEx Freight прибыль увеличилась благодаря росту выручки менее чем на грузовик (LTL) на одну отправку на 8 проц., а средний дневной рост поставок LTL составил 6 проц.

Операционные результаты в этом дивизионе улучшились в первую очередь из-за выгоды более высокого дохода от LTL за каждую отправку.

На прошлой неделе представитель FedEx подтвердил, что компания собирается инвестировать более 1 млрд долларов в свой центр в Мемфисе, проект, включающий строительство нового сортировочного предприятия с самыми современными системами, а также крупнотоннажного грузового здания и разработку новой области для обработки растущего числа негабаритных грузов, достигнутого в результате растущего бизнеса электронной коммерции.

Строительство планируется начать в 2019 году и, как ожидается, оно будет завершено к 2025 году.