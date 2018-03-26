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FedEx сообщает о смешанных результатах за третий квартал финансового года
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FedEx сообщает о смешанных результатах за третий квартал финансового года 

AirCargoNews.ru 1 час назад
Фото: AirCargoNews.ru
Компания FedEx сообщила финансовые результаты за третий квартал текущего финансового года, за три месяца, закончившиеся 28 февраля, сообщает информационный сайт AVIAV.
Выручка достигла 16,5 миллиардов долларов. С 15 млрд долларов том же квартале 2017 года, тогда как операционная прибыль незначительно снизилась до 1 млрд долларов.
По словам Фредерика Смита, председателя и исполнительного директора FedEx Corp: «Выполнение наших долгосрочных стратегий роста, потребительский спрос на уникальную ценность нашего широкого портфеля решений и здоровый рост в мировой экономике являются движущей силой наших показателей».
И, глядя на текущий квартал, он добавил: «В четвертом квартале мы ожидаем сильных операционных показателей в каждом из наших сегментов грузоперевозки».
Оба подразделения компании — FedEx Ground и FedEx Freight увеличили объемы грузоперевозок.
В подразделении FedEx Ground сильный рост выручки был обусловлен средним ежедневным ростом объемов посылок на 6 процентов и более высокими базовыми ставками.
Между тем, операционный результат сегмента улучшился благодаря преимуществам этого мощного роста выручки и действующего управления затратами.
В сегменте FedEx Freight прибыль увеличилась благодаря росту выручки менее чем на грузовик (LTL) на одну отправку на 8 проц., а средний дневной рост поставок LTL составил 6 проц.
Операционные результаты в этом дивизионе улучшились в первую очередь из-за выгоды более высокого дохода от LTL за каждую отправку.
На прошлой неделе представитель FedEx подтвердил, что компания собирается инвестировать более 1 млрд долларов в свой центр в Мемфисе, проект, включающий строительство нового сортировочного предприятия с самыми современными системами, а также крупнотоннажного грузового здания и разработку новой области для обработки растущего числа негабаритных грузов, достигнутого в результате растущего бизнеса электронной коммерции.
Строительство планируется начать в 2019 году и, как ожидается, оно будет завершено к 2025 году.
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