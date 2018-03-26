Стоит ли ожидать дальнейшего снижения стоимости гречки

Цена на гречку упала на 0,6 процента, сообщает Росстат

Сегодня средняя цена на гречневую крупу для Центрального федерального округа — 59,82 рубля, в начале 2018 года крупа стоила 61,65 рубля.

— В России рекордный урожай и рекордные запасы. По крайней мере за последние 15 лет такого не было. Конечно, цена на определенном этапе стабилизируется, — объясняет генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько

По данным Росстата, в прошлом году гречиха была посеяна на площади 1688,7 тысячи гектаров. Это выше показателей за последние пять лет. Собрано же было 1,5 миллиона тонн, что на 25 процентов больше результатов за 2016 год — тогда собрали почти 1,2 миллиона.

— До конца этого сезона нас ждет стабильная цена, — продолжает Рылько. — Возможно, цена еще чуть-чуть упадет, но ненамного — в пределах нескольких рублей. Прогнозы на будущее пока делать очень рано.