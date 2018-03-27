Финансирование программы соцподдержки в Новосибирской области выросло на 25,5 млрд рублей

НОВОСИБИРСК , 27 марта. / ТАСС /. Действие программы развития социальной поддержки населения в Новосибирской области продлили до 2020 года и увеличили ее финансирование на 25,5 млрд рублей. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Общий объем программы увеличился на 25,5 млрд рублей, в том числе на 3,5 млрд за счет средств федерального бюджета, остальные деньги выделены из областного бюджета и внебюджетных источников. Теперь финансирование программы составляет более 148 млрд рублей", — уточнили в пресс-службе.

Как следует из проекта программы, дополнительные средства будут отправлены на выплаты пособий многодетным семьям в случае рождения третьего и последующего детей, на эти цели предусмотрено почти 2 млрд рублей. Также 244 млн рублей выделено на приобретение жилья для детей-сирот, на обеспечение социальных гарантий жителей области дополнительно запланировано потратить еще 1,2 млрд рублей.