ВС отменил решения судов против вкладчика, снявшего деньги до банкротства банка

Верховный суд (ВС) России отменил решения нижестоящих судов и вернул на новое рассмотрение дело вкладчика, снявшего средства со счета незадолго до отзыва лицензии у банка.

11 февраля 2016 года Рашит Сайфутдинов получил в кассе банка «Унифин» $40 000, 25 000 евро и 2,55 млн руб. Через несколько дней — 15 февраля — ЦБ отозвал лицензию у банка. Когда против банка возбудили дело о банкротстве, конкурсный управляющий ( Агентство по страхованию вкладов , АСВ) оспорил в суде выдачу средств вкладчику, посчитав, что расчеты перед ним были проведены предпочтительно перед другими кредиторами.

Суды всех трех инстанций поддержали АСВ, указав, что на дату совершения сделки (11 февраля 2016 г.) у банка уже была картотека неисполненных в срок распоряжений других клиентов банка в связи с недостаточностью средств.

Сайфутдинов подал жалобу в ВС, указав, что выводы судов о предпочтении сделаны при неправильном применении закона о банкротстве. По его словам, перевод средств был осуществлен по поручению от 26 января 2016 года, а 11 февраля 2016 года произошла лишь выдача заранее подготовленных средств. В суде выяснилось, что АСВ оспаривает только выдачу средств из кассы, но не проведение операции по счету.

Кроме того, в картотеке неисполненных платежных поручений были требования юридических лиц и ИП, что исключает предпочтение при совершении оспариваемой сделки, поскольку требования Сайфутдинова основаны на договоре банковского вклада и относятся к требованиям кредиторов первой очереди, указал заявитель. Его представитель отметила, что осведомленность вкладчика о проблемах банка доказана не была, деньги же понадобились ему на покупку квартиры.

В суде представители АСВ заявили, что в предбанкротный период спорной можно считать операцию до досрочному закрытию вклада и снятию более 1 млн руб.

ВС в итоге отменил решения судов и вернул дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В начале февраля АСВ подало в суд около 500 исков к вкладчикам ряда обанкротившихся банков, которые забрали свои деньги незадолго до отзыва у банков лицензий, написал «Коммерсантъ». Агентство пытается через суд взыскать средства, снятые со счетов незадолго до отзыва лицензии, а затем возвращает взысканные деньги вкладчикам в виде страховки по вкладам, но до суммы 1,4 млн руб., писала газета.

«Основания недействительности имеются только у сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности, — указывают в АСВ. — Как наиболее частый признак выхода сделки за такие пределы выступает ее совершение в условиях явной фактической неплатежеспособности банка, при которой банк не исполнял требования других кредиторов [наличие картотеки]», — комментировало это сообщение АСВ.